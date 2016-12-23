шапито
Житель Гонконга катается в метро с закинутой за голову ногой
Жители Гонконга заметили в городском метро необычного пассажира — очень гибкого мужчину. Он ловко закидывал ногу за голову и принимал невероятные позы.
Фотографию опубликовали в гонконгской группе чрезвычайных происшествий. В комментариях выяснилось, что другие пользователи тоже видели гибкого пассажира.
Оказалось, что и другие гонконгцы практикуют йогу в метро.
Posted by Dan Kong on Tuesday, December 20, 2016
Posted by Charlize Cheung on Tuesday, December 20, 2016