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Житель Гонконга катается в метро с закинутой за голову ногой

Meduza
13:35, 23 декабря 2016

Жители Гонконга заметили в городском метро необычного пассажира — очень гибкого мужчину. Он ловко закидывал ногу за голову и принимал невероятные позы.

Posted by 江少駒 on Wednesday, December 21, 2016

Фотографию опубликовали в гонконгской группе чрезвычайных происшествий. В комментариях выяснилось, что другие пользователи тоже видели гибкого пассажира.

Posted by 江少駒 on Wednesday, December 21, 2016
Posted by 江少駒 on Wednesday, December 21, 2016

Оказалось, что и другие гонконгцы практикуют йогу в метро.

Posted by Dan Kong on Tuesday, December 20, 2016
Posted by Charlize Cheung on Tuesday, December 20, 2016

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