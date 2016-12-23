Американка четыре часа готовилась к конкурсу уродливых свитеров, но заняла лишь второе место

Майя Мур, 23-летний финансовый аналитик из Балтимора (штат Мэриленд), устроилась на работу в новую компанию и решила поучаствовать в офисном конкурсе уродливых свитеров. На изготовление свитера у нее ушло четыре часа. Но в итоге Мур заняла только второе место.

Let me tell y'all how I'm never participating in another work contest ..4 hours to make this sweater 4 HOURS ! pic.twitter.com/b9q69AXoLD — Issa Tree (@mayamorena_) December 21, 2016

По словам Мур, победителем стал ее коллега в «достаточно уродливом» свитере с надписью «Я скольжу» (эта надпись также используется на одежде, которую выпускает Бейонсе). Девушка добавила, что конкурсантов оценивали по трем критериям: уродливость свитера, креативность и презентация. Мур призналась, что она не завоевала первое место из-за презентации. «Я не очень смешная или остроумная, поэтому у меня были проблемы с веселой предысторией к свитеру-елке», — рассказала девушка.

Мур уточнила, что она рада второму месту, однако пользователи твиттера все равно старались утешить девушку.