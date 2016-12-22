В Латвии выпустили прозрачную монету с Землей

Банк Латвии выпустил коллекционную полупрозрачную монету «Земля». Ее номинал составляет 5 евро, но продаваться она будет за 85 евро.

LatvijasBanka

Монета состоит из трех частей. Снаружи — серебряное кольцо; посередине — прозрачный керамический материал perlucor; в центре — модель Земли из серебра.

LatvijasBanka

Идея «Земли» победила в конкурсе на самую инновационную монету евро, который в 2015 году провел Банк Латвии. Тираж полупрозрачной монеты — пять тысяч экземпляров.

Материал perlucor отличается высокой химической и термической стабильностью. Он используется в медицине, оптике, лазерах и военной технике — в последнем случае в качестве пулестойкого стекла.