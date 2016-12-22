IKEA попросила подростков не ночевать в ее магазинах

Шведская компания IKEA обратилась к подросткам с просьбой перестать ночевать в магазинах сети. Представители компании пообещали вычислять ночных посетителей и передавать их в полицию, несмотря на их возраст.

«Мы понимаем, что люди заинтересованы в IKEA и хотят весело провести время, но безопасность покупателей и сотрудников — наша первоочередная задача. Поэтому мы не разрешаем ночевать в наших магазинах», — заявил пресс-секретарь британского отделения IKEA.

В августе 2016 года популярные бельгийские блогеры Bakuna Fatata опубликовали видео с ночевки в IKEA. Подростки несколько часов прятались в шкафу, чтобы оказаться в закрытом магазине. Флориан и Брэм не делали ничего особенного, а только прыгали на кроватях, дурачились и спали.

TWO IDIOTS AT NIGHT IN IKEA Bakuna Fatata

У Bakuna Fatata даже появились последователи. В октябре двух шведских школьниц, которые по примеру блогеров спрятались в шкафу и остались в IKEA на ночь, передали полицейским. Подростков обвинили в незаконном проникновении в магазин.