Американец зачитал рэп кошке, которую купал в ванной

Рэпер MoShow из города Балтимор (штат Мэриленд) принимал ванну вместе со своей кошкой по кличке Равиоли. И успокаивал ее, читая рэп.

Cat Bath Don't try this at home kids lol (use this video in a commercial player or in broadcasts, please email licensing@storyful.com) Опубликовано Iammoshow 17 декабря 2016 г.

Равиоли не удалось успокоить. Зато выяснилось, что у MoShow невероятная выдержка. Он оставался спокойным даже в тот момент, когда питомец залез ему на голову.

MoShow участвует в акции, которая призывает забирать бездомных кошек из приютов. Ранее рэпер выпустил клип на песню «Adopt a Cat». На видео MoShow тискает котиков в Орегонском обществе защиты животных.