«Сделаю все, чтобы он сформировался как личность». Спикер пообещал помочь депутату, который одинаково отвечает на разные запросы

Спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров пообещал заняться воспитанием самого молодого депутата Виктора Сысоева. Об этом Макаров заявил на последнем пленарном заседании года 21 декабря. Сысоеву в этот день исполнилось 22 года.

В ноябре 2016 года СМИ обнаружили, что Сысоев отправил одинаковые ответы на разные запросы двух активистов. В своих письмах депутат писал: «Я всегда выступал и выступаю за конструктивный взвешенный подход при решении любых вопросов, затрагивающих интересы избирателей. И моя позиция по этому вопросу однозначна».

Мне кажется, что наш 21-летний футболист-депутат из ЛДПР ещё неоднократно нас порадует знатными перлами :) Как минимум ... Опубликовано Александром Беляевым 22 ноября 2016 г.

Один из журналистов, присутствовавших на заседании 21 декабря, вспомнил про этот случай. После этого спикер Макаров сообщил: «Я буду с ним работать, и я сделаю все, чтобы он сформировался как личность, приобрел необходимые депутату черты характера».

Макаров также дал совет юному коллеге: «Любая информация о политике, товарищ Сысоев, если это не некролог, — это хорошо и замечательно».