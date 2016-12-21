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«Сделаю все, чтобы он сформировался как личность». Спикер пообещал помочь депутату, который одинаково отвечает на разные запросы

Интерфакс
13:25, 21 декабря 2016

Спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров пообещал заняться воспитанием самого молодого депутата Виктора Сысоева. Об этом Макаров заявил на последнем пленарном заседании года 21 декабря. Сысоеву в этот день исполнилось 22 года.

В ноябре 2016 года СМИ обнаружили, что Сысоев отправил одинаковые ответы на разные запросы двух активистов. В своих письмах депутат писал: «Я всегда выступал и выступаю за конструктивный взвешенный подход при решении любых вопросов, затрагивающих интересы избирателей. И моя позиция по этому вопросу однозначна».

Мне кажется, что наш 21-летний футболист-депутат из ЛДПР ещё неоднократно нас порадует знатными перлами :) Как минимум ...

Опубликовано Александром Беляевым 22 ноября 2016 г.

Один из журналистов, присутствовавших на заседании 21 декабря, вспомнил про этот случай. После этого спикер Макаров сообщил: «Я буду с ним работать, и я сделаю все, чтобы он сформировался как личность, приобрел необходимые депутату черты характера».

Макаров также дал совет юному коллеге: «Любая информация о политике, товарищ Сысоев, если это не некролог, — это хорошо и замечательно».

По словам Вячеслава Макарова, старшие коллеги будут обучать и воспитывать Сысоева и прививать ему навыки законотворческой работы, «а слова поддержки для него могут значить гораздо больше, чем критика».

Интерфакс
Виктор Сысоев получил мандат депутата на выборах 18 сентября 2016 года. 20 сентября он дал первое интервью, в котором попросил журналиста «Фонтанки» придумать ответ на вопрос самостоятельно.
В начале декабря активист Александр Беляев, получивший один из двух одинаковых ответов Сысоева, попросил прокуратуру проверить депутата. В тот же день его коллега, лидер фракции ЛДПР в заксобрании Олег Кипитанов, заявил, что Сысоев приступил к написанию расширенных ответов на запросы.

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