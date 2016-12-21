Пес скейтера снял, как катается хозяин

Житель Лондона снял скейт-видео с помощью своей собаки. На собаке по кличке Фэтмэн закрепил камеру GoPro и выпустил ее в скейт-парк. Пес радостно бегал за хозяином, который катался на скейтборде, и снимал его.

FATMAN AT SOUTH BANK. Dog filming skateboarding Fatman The Dog

Фэтмэн — не первая собака, с помощью которой снимают видео на экшн-камеру. На самом известном видео такого жанра ретривер Уолтер носится по пляжу в рекламе GoPro.

GoPro: Itʼs Always Sunny In Walterʼs World GoPro

А это курцхаар Лола и далматинец Олли на прогулке в собачьем парке. Ролик снимала Лола.

Dogʼs View of Arriving at the Dog Park: GoPro Fetch Harness Munchito696

Американец Кит Ниттел закрепил камеру на своей немецкой овчарке Лоле, чтобы посмотреть, чем она занимается в его отсутствие. В итоге Ниттел получил очень трогательное видео, на котором его собака долго смотрит в окно и ходит по квартире из комнаты в комнату.

GoPro on a German Shepherd left home alone Keith Knittel

Также Ниттел водил Лолу на вечеринку у бассейна.

German Shepherd GoPro Pool Party Keith Knittel

Наконец, собака по кличке Лили прыгает со скалы в воду за мячиком где-то на Бермудских островах.