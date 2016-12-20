Вышел первый тизер фильма Sony об эмодзи. Это вертикальное видео!

Компания Sony опубликовала первый тизер-трейлер фильма «Эмодзи: Фильм» (первое название — «Эмодзи: Вырази себя»). «Здравствуйте. Как вы уже заметили, я — эмодзи. И я рад анонсировать наш первый фильм», — говорит уставший смайлик 😕 в начале тизера.

THE EMOJI MOVIE — Official Trailer #1 (2017) Animated Comedy Movie HD Comicbook.com

По сюжету эмодзи живут в мессенджере Текстополис, где у каждого смайлика только одно лицо. Но главный герой Джин — исключение, он может менять свои эмоции. Вместе с двумя друзьями и эмодзи-какашкой Джин отправляется в путешествие по телефону, чтобы починить код и стать таким, как все.

Премьера фильма об эмодзи назначена на август 2017 года.