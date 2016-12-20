Студенты Университета Огайо построили говорящую кофемашину

Картер Херд и Дэвид Фрэнк из Университета Огайо создали для студенческого хакатона говорящую кофемашину.

Alexa Coffee Maker Robot! AltaPowderDog

Херд и Фрэнк совместили голосовой помощник Alexa от Amazon с мини-компьютером Raspberry Pi и микрофоном. Кофемашине приделали две руки — одна рука помещает внутрь робота бумажный фильтр, другая — кофе (не всегда в нужном количестве).

Правда, чтобы получить кофе, все же придется нажать на кнопку. Зато кофемашина умеет рассказывать про погоду.

В будущем студенты планируют обучить устройство делать кофе без дополнительных действий, а только по команде «Алекса, сделай мне кофе».