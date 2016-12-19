Американец пробил головой ледяное «окно» в машине

В штат Мэриленд пришла зима: 17–18 декабря в регионе резко похолодало, выпал «ледяной дождь», из-за чего на дорогах произошли несколько сотен аварий. Но некоторые автомобилисты нашли, как развлечься в непогоду.

Один из жителей штата обнаружил, что его машина покрылась ледяной корочкой. Он забрался в автомобиль, опустил боковое стекло и сделал так:

Герой гифки заявил, что толщина ледяной корки была «всего один сантиметр», поэтому он не травмировал голову. На Reddit объяснили, как повторить такой эксперимент: нужно немного прогреть салон, чтобы лед отделился от поверхности машины, а затем опустить стекло.

Правда, один из комментаторов предупредил, что в такой холод включать стеклоподъемники опасно — они могут сгореть.