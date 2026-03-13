Это выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу на пресс-конференции, которую он дал 12 марта на 13-й день войны Израиля и США с Ираном. На основе сообщений СМИ (1, 2).

Иран уже не тот. Мы добились огромных успехов и меняем баланс сил на Ближнем Востоке и за его пределами. Если бы мы не вмешались, то в ближайшие месяцы иранская индустрия смерти стала бы неуязвимой для любого удара. Поэтому мы вместе с США решили помешать Ирану разработать ядерное оружие. Мы устранили Али Хаменеи. Его сын Моджтаба — марионетка , он даже не может . Мы создали невероятный союз с США, с моим другом Дональдом Трампом. Наши отношения необычайно крепки. Мы говорим открыто почти каждый день. Мы думаем о будущем человечества. Мы создаем дополнительные альянсы, которые еще несколько недель назад казались невообразимыми. Мы работаем над тем, чтобы сменить тиранический режим в Иране, но иранцы должны выйти на улицы — все в ваших руках. На месте страховых компаний я бы не стал страховать жизнь лидеров Ирана и «Хизбаллы». У Израиля еще много карт в рукаве. «Хизбалла» заплатит высокую цену за агрессию. Ливану следует выполнить свои обязательства и разоружить группировку, иначе мы сделаем это по-своему.

