Иран уже разработал ракеты, которые могут угрожать Европе и американским базам. Я не позволю главному спонсору терроризма получить ядерное оружие Трамп почти два часа выступал перед конгрессом. Краткий пересказ

Это выступления Дональда Трампа с посланием «О положении страны» (State of the Union) перед конгрессом США.

Решение Верховного суда по поводу пошлин — разочаровывающее и неудачное. Хорошая новость — почти все страны хотят сохранить соглашения, которые они уже заключили. Они продолжат двигаться по тому же успешному пути, который мы согласовали до вмешательства Верховного суда.

Моя администрация усердно работает над прекращением убийств и бойни между Россией и Украиной, где каждый месяц гибнут по 25 тысяч солдат. Будучи президентом, я буду добиваться мира везде, где это возможно, но никогда не буду колебаться перед необходимостью противостоять угрозам Америке.

Иран уже разработал ракеты, которые могут угрожать Европе и американским военным базам за рубежом, а сейчас работает над созданием таких, которые будут способны долететь до США. Они хотят заключить сделку, но мы не услышали слов: «У нас никогда не будет ядерного оружия». Я предпочел бы решить проблему дипломатическим путем, но я никогда не позволю главному спонсору терроризма в мире получить ядерное оружие.

Убийца Заруцкой жестоко всадил нож в ее шею. Никто этого не забудет. Она сбежала от жестокой войны только чтобы быть убитой преступником, которого освободили. Миссис Заруцкая, сегодня вечером я обещаю вам, что мы добьемся справедливости для вашей дочери Ирины.

Демократы прекратили все финансирование министерства внутренней безопасности. Они закрыли ведомство, ответственное за защиту американцев от террористов и убийц. Я требую полного и немедленного восстановления всего финансирования для пограничной безопасности Соединенных Штатов.

Коррупция грабит Америку в четырех , управляемых демократами. Вице-президент Джей Ди Вэнс возглавит борьбу с мошенничеством. Он будет выявлять и пресекать мошеннические действия, которые обходятся американским налогоплательщикам в миллиарды долларов.

Сегодня граница США защищена, враги боятся, армия и полиция укомплектованы, а Америка снова пользуется уважением как никогда раньше. 4 июля наша страна отметит 250-летие американской независимости — два с половиной столетия свободы и триумфа, прогресса и независимости в самой невероятной и исключительной нации. Это золотой век Америки.

Выступление Трампа продолжалось 1 час 48 минут и стало самым длинным обращением президента к конгрессу за последние 60 лет.

Читайте также

Трамп весь год был главным ньюсмейкером мира. Как он изменил жизнь миллионов? 10 эпизодов подкастов «Медузы» — о решениях президента США и их последствиях

Читайте также

Трамп весь год был главным ньюсмейкером мира. Как он изменил жизнь миллионов? 10 эпизодов подкастов «Медузы» — о решениях президента США и их последствиях

Фото на обложке: Nathan Posner / Anadolu / Getty Images