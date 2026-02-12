Это заявления создателя криптовалюты Ethereum , которое он сделал 12 февраля.

Скоро четыре года с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Я смотрю на это с разных перспектив: родился в России, но вырос в Канаде. Все время наблюдал за политикой в России через интернет, даже послал Навальному один биткоин, но сильно не вовлекался. Российская оппозиция в тупике — люди уехали из России и спокойно работают за донаты.

Я поддерживаю Украину. Эта война — преступная агрессия, а не «сложная ситуация, где обе стороны вели себя грязно». Есть мнение, что России в 1990-е не дали шанса войти в демократический мир. Но НАТО начало расти только потому, что Россия вела войны, и страны ее боялись. «Грязная игра» не может оправдать односторонний ад 2022-го.

Путин говорил, что хочет защитить Донбасс, но атаковал всю Украину. Армия РФ атакует гуманитарные цели. ВСУ же атакует не мирных людей — а инфраструктуру войны.

Трамп и Вэнс ведут себя как полные свиньи, но они дали Путину шанс согласиться на мир и выглядеть героем. Но он его не использовал. Нужен мир не с ним, а с российским обществом. Путин — дьявол, а народ России — не ангелы и не дьяволы. Путину можно только помочь выпрыгнуть с балкона. После нужно помочь максимально «нелюдоедской» фракции в РФ выиграть во внутренней «игре престолов».

Какой будет «прекрасная Россия будущего»? Иногда кажется неправильным думать об этом, потому что Россия каждый день убивает украинцев. Но долгосрочно самая устойчивая гарантия безопасности — это чтобы Россия никому не угрожала. В идеальной мирной России будущего, как и в работе сегодняшней оппозиции, нужно применять идеи децентрализованной политики.

А краткосрочно Украине нужна помощь, чтобы добиться перемирия. Потом уже думать, что будет после Путина.

