Это выступления Владимира Путина на церемонии вручения верительных грамот иностранных послов, которая состоялась в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обещал, что на этой церемонии Путин выскажется по «основным внешнеполитическим вопросам». Путин ни разу не упомянул США, Венесуэлу и Иран. Вот что он сказал (то же, что обычно).

Ситуация на международной арене все больше деградирует. Кажется, с этим никто не будет спорить. Дипломатия все чаще подменяется односторонними действиями, вместо диалога звучит монолог тех, кто по праву сильного диктует свою волю и поучает жить. Нужно более настойчиво требовать соблюдения международного права. Россия привержена идеалам многополярного мира. Безопасность одних не может достигаться за счет безопасности других. Кризис вокруг Украины стал прямым следствием игнорирования интересов России и продвижением НАТО к нашим границам. В Киеве не готовы к долгосрочному миру. Мы надеемся, что это осознание придет — но до тех пор Россия продолжит добиваться поставленных целей.

Фото на обложке: Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia