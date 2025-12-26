«Матроскин, смотри, президента и тут, и там показывают» Это новогоднее «Простоквашино» с Путиным. Мы посмотрели его за вас. Краткий пересказ

Скоро Новый год. Кот Матроскин режет салаты. Шарик разгадывает онлайн-викторину, главный приз — шапка-ушанка с гирляндой. Папа Дяди Федора пытается нарядить елку, вешает на нее гирлянду — и елка сгорает. Он звонит жене и предлагает праздновать на Красной площади. Шарик не знает ответа на вопрос викторины: «Что делает президент в новогоднюю ночь». Кот и пес спорят, записывает ли президент свое обращение заранее или же выступает в прямом эфире, — и решают проверить это.

На Красной площади они встречают Владимира Путина. «Матроскин, ты проиграл! Президент не чай с ватрушками пьет. Смотри, его и тут, и там показывают», — говорит Шарик. Звери рассказывают президенту, что они из Простоквашино. «Простоквашино? Знаю, люблю. Там отличная рыбалка, кстати», — отвечает Путин. «А можно мы с вами страну поздравим?» — предлагает Шарик.

«Дорогие друзья, пусть новогодняя елка будет украшена самыми приятными воспоминаниями, на каждом столе — вкусные ватрушки, а на душе — спокойствие и радость», — поздравляет Путин. «И чтобы желания про шапки-ушанки — и не только — сбывались!», — добавляет Шарик. «А я всем желаю урожая богатого», — завершает Матроскин.

В финале все вместе фотографируются с Путиным. «Какая была замечательная идея встретить Новый год на Красной площади», — говорит мама Дяди Федора.

Это краткий пересказ новогоднего выпуска мультсериала «Простоквашино», который вышел на сервисе Okko 26 декабря. Высказывания отредактированы, но их смысл полностью сохранен.