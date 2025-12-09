Донбасс — наша историческая территория. Люди встречают российских солдат словами «мы ждали вас». Мы пытаемся закончить войну, начатую властями Украины. СВО будет доведена до логического завершения. Не нужно сходить с ума, применяя закон об иноагентах. И это не мы придумали его, а США. Тарифы ЖКХ растут из-за инфляции — но надо, чтобы они росли в меру. Россия системно работает над отбором талантливой молодежи по всей стране. Плата за образование на Западе и у нас несопоставима. Искусственный интеллект может привести к тому, что молодое поколение будет нажимать на кнопочку, вместо того, чтобы думать. Это сложный вопрос, его нужно решать. Если использовать ИИ бездумно, это может привести к утрате нашей идентичности, а не использовать — это значит проиграть все, что нам дорого. Я не всегда езжу с кортежем — и вижу проблемы с тем, что курьеры нарушают ПДД. МВД должно с этим разобраться.

Это заявлений Владимира Путина на ежегодной встрече с членами Совета по правам человека при президенте РФ. По материалам ТАСС.

Фото на обложке: Михаил Терещенко / ТАСС / Profimedia