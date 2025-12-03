В России блокируют мессенджеры? А в чем проблема? Арестовывают музыкантов? А не надо было петь Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев продолжает бороться за права человека (ну, как ему кажется). Цитаты из нового интервью

О блокировке мессенджеров

А в чем проблема? То, что люди вкладывались в телеграм-каналы и построили бизнес вокруг этого — да, есть такие проблемы. Но идет война. То, что мы обсуждаем на фоне серьезной войны с целым Западом, — это мелочи. Это настолько минимальные ограничения, что даже и говорить не стоит.

О запрете искать «экстремистский» контент

Если человек что-то захотел прочитать или случайно попал на какой-то там запрещенный сайт, это еще не повод тащить его в кутузку. И я вообще не понимаю, как будет работать этот закон.

Но этот закон уже начал работать МВД впервые попыталось оштрафовать россиянина за «поиск экстремистских материалов». А как полицейские вообще узнали, что гуглил пользователь? Неужели эту информацию им раскрыл оператор связи?

Об арестах уличных музыкантов

Песни «иноагентов» [уличной певице Наоко] не надо было петь. Она же уехала. Возникает циничный вопрос: она зачем пела? Чтобы теперь уехать за границу с биографией? У нас тяжелая война с Западом. После 13 суток [административного ареста] надо было сказать: все, песни «иностранных агентов» больше не пою, спасибо за урок. Наша правоохранительная система достаточно адекватна.

О возвращении с фронта бывших заключенных

Люди, возвращающиеся с , которые были осуждены за тяжкие преступления, — они должны становиться на учет. Здесь нет ущемления прав. Пусть придет, скажет, какую квалификацию имеет, кем бы хотел работать, где бы хотел жить, какие есть возможности. Надо вступить с ними в контакт, не нарушая их права. Это же люди с войны возвращаются, и непростые люди, понимаете? […] Когда речь идет о тяжких преступлениях, у всех нас ощущение, что он же не отсидел, ушел на войну. Все же помнят об этом, все знают, особенно жители того населенного пункта, куда он вернулся.

О цензуре в кино

Я видел фильм [«О чем говорят мужчины»], это очень хорошая комедия. И мне рассказали, что оттуда повырезали чуть ли не треть. Это абсолютная глупость. Надо на смех поднимать тех, кто удаляет или закрашивает запрещенные темы. Мне сказали, что вырезали из фильма Жанну Фриске. Ну так нельзя. Ну зачем? Это оскорбляет память красивой женщины, хорошей певицы.

О «Русской общине»

В деятельности я не разбирался. Насколько я понимаю, они занимаются патрулированием. Наверное, в этом нет ничего дурного. Идеологически я это не поддерживаю — это принижение смысла существования нашего народа.

Об «иноагентах»

Книги «иноагентов» у себя с полки я не буду выкидывать. Главная причина, что их убрали с полок магазинов — попытка воспрепятствовать зарабатыванию денег этими людьми. Еще каких-то людей убирают из кино, вырезают. Ну, это не совсем правильно. Если книги хорошие, значит, надо как-то лишить их [авторов] возможности зарабатывать деньги, но в то же время оставить возможность людям прочесть эти книги. Другое дело, что, когда смотришь на некоторых из них, они уж такие враги России.

Это фрагменты интервью Валерия Фадеева РБК. Его высказывания незначительно отредактированы с сохранением смысла. Полностью интервью можно прочитать тут.

Кто такой Валерий Фадеев

Лицо, которым открывают двери История Валерия Фадеева — либерала-государственника, ведущего Первого канала и (формально) главного правозащитника страны

