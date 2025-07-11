Многие издания закрылись, журналисты — разъехались. Но не забывайте, в какой ситуации мы находимся. Сейчас время военной цензуры — беспрецедентное для России. Война ведь идет и в информационном пространстве. Неправильно закрывать глаза на медиа, которые целенаправленно занимаются дискредитацией России. Сейчас этот режим оправдан. За последние три года в России выросло число патриотических материалов, это тенденция со знаком плюс. Раньше в некоторых российских СМИ не продвигали патриотическую повестку. Частью редакционной политики ряда российских медиа было выражение скепсиса по отношению к собственной стране. Думаю, что патриотическая тенденция сохранится. И конечно, мы будем учитывать ошибки прошлого. Чтобы не вернуться опять во времена оголтелых «Медуз», у которых о России либо плохо, либо никак. В России настанет момент, когда будет востребована более мягкая информационная политика, и появится больше нейтральных СМИ, которые будут писать и о проблемах, и о достижениях.

Это краткий пересказ интервью Дмитрия Пескова журналу «Эксперт» о российских СМИ. Высказывания отредактированы, но их смысл полностью сохранен.

Несмотря на ужесточение цензуры в России, приложение «Медузы» по-прежнему обходит блокировки — и делает это все лучше. Скачайте приложение по ссылке.

Фото на обложке: Сергей Булкин / ТАСС / Profimedia