«Я не идеализирую культурную политику СССР, но…» Бывший глава Минкульта Михаил Швыдкой предложил подумать над возвращением цензуры Кратчайший пересказ его статьи в «Российской газете»

Ни в коей мере не идеализирую культурную политику СССР, но… Было же пространство для творчества! Я за умеренный прогресс в рамках законности. И я уверен, что все эти постоянные новые требования к деятелям культуры не могут не отражаться на качестве произведений. Нельзя творить, держа на столе Уголовный кодекс. Поэтому куда честнее было бы вернуться к цензуре, которой бы занимались профессионалы, а не слабо разбирающиеся в теме бюрократы. Только это сохранит здоровую обстановку в творческой среде. Возможно, меня мучает ностальгия, но… когда я работал в журнале «Театр», мы сами делали материалы настолько профессионально, что цензоры обычно возвращали нам их вообще без правок. И, кстати, они были очень образованными и прекрасно ориентировались в том, что гражданам нужно знать, а чего не нужно. А если мы были с ними не согласны, всегда можно было обратиться в ЦК или Политбюро.

Это статьи Михаила Швыдкого о цензуре. Статья полностью — тут.

Фото на обложке: Владиимир Гердо / ТАСС / Profimedia