«Киев победил на переговорах с США. Россия хочет окружить ВСУ, и мы знаем где» Зеленский выступил перед журналистами. Краткий пересказ

Все считают, что Украина победила на с США. Соединенные Штаты поднимали вопрос оккупированных территорий — Украина не признает их российскими. Гарантии безопасности от союзников, как и решение по членству Украины в НАТО, не может зависеть от желания России. Если россияне прекратить огонь на 30 дней, то они не согласны с предложением Трампа. На режим тишины может понадобиться не 30 дней, а чуть больше, главное, чтобы США не поддавались на российское «но». Если россияне нарушат режим тишины, то мы продолжим защищаться. Путин лжет, что украинские военные в Курской области. Россия хочет окружить украинские войска на курском направлении, но на территории Украины, и мы знаем где.

Это краткий пересказ заявлений президента Украины Владимира Зеленского, сделанных СМИ после онлайн-встречи с «коалицией готовых» — группой стран Запада, добивающихся мира в Украине. На основе сообщений украинских медиа (1, 2). Высказывания отредактированы, но их смысл полностью сохранен.

Фото на обложке: Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA