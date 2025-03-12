Украина согласилась на предложение США о 30-дневном перемирии, чтобы показать, что Киев готов к миру. Я настроен очень серьезно и для меня важно закончить войну. Я хочу, чтобы президент США это видел.

Какие шансы, что Россия согласится на перемирие? Давайте посмотрим. Если Москва откажется, Украина ожидает сильных шагов от США в отношении России. Деталей пока не знаю, но мы говорим о санкциях и усилении [поддержки] Украины.

Вопрос гарантий безопасности для Украины в случае перемирия обсуждался на переговорах с США, но детальное обсуждение будет позже. Россияне сделают все, чтобы поссорить Украину с США. Я считаю, что встреча в Саудовской Аравии разбивает эти планы. Наоборот — идет деэскалация. Украина не признает оккупированные РФ территории российскими. Это наши главные «красные линии».

ВСУ на территории Курской области выполняют свои задачи. Русские пытаются максимально давить. Военное командование Украины делает то, что должно делать: сохраняет максимум жизней наших воинов.

Атака украинских беспилотников на Москву — не демонстрация силы, а справедливый ответ на то, что Россия делает с Украиной. Сегодня, например, были удары по Кривому Рогу. Как вы считаете: будут ли украинские войска отвечать после такого? Не мы начали войну, но мы действительно хотим ее завершения. Но убивать наших людей и не получать за это ответ — такого не будет.

Я не слышал о приглашении президента США Дональда Трампа посетить Белый дом. Но думаю, любая наша встреча должна заканчиваться положительным результатом для обеих сторон. Украина готова к подписанию рамочного соглашения о полезных ископаемых.

Выборы в Украине пройдут после завершения войны и отмены военного положения. Никто ничего специально откладывать не будет.

Это компиляция заявлений, которые президент Украины Владимир Зеленский сделал на брифинге с журналистами. Высказывания незначительно отредактированы с полным сохранением их смысла.

Фото на обложке: Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA