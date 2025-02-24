Зеленский — токсичная фигура для Украины. Он загнал себя в тупик, запретив переговоры с Россией. Он уклоняется от переговоров, потому что иначе придется отменять военное положение и сразу идти на выборы. Мы заинтересованы в том, чтобы Зеленский оставался у власти — он разлагает режим. Не важно, какой у него рейтинг: или сколько там процентов. Его рейтинг вдвое меньше, чем у . Шансов победить на новых выборах у Зеленского нет. Россия хочет добиться мира как можно быстрее. Мы не против сохранить государственность Украины. Нам важно, чтобы Украину не использовали для угроз Москве. Россия пока по существу не обсуждала украинский конфликт на переговорах с США. Чтобы решать острые вопросы, Россия и США должны доверять друг другу. Этим мы и занимались в . Но при чем здесь европейцы? Это про двухсторонние отношения России и США. Не вижу ничего плохого в том, чтобы Европа участвовала в переговорах по Украине, но надо учесть позицию других стран. По словам Си Цзиньпина, скоро в Нью-Йорке соберется группа мира по Украине. по недрам между США и Украиной — это не наше дело. Мы готовы предложить США вместе работать в сфере редкоземельных металлов: у России их на порядок больше, чем у Украины. Готовы привлечь американцев к разработке в . Предложение Трампа сократить военные бюджеты вдвое — хорошая идея. Мы бы сократили на 50 процентов, США — тоже на 50. А Китай потом бы к нам присоединился.

Это краткий пересказ интервью Владимира Путина, которое он дал 24 февраля российскому пропагандисту Павлу Зарубину. Текст основан на публикациях российских медиа. Высказывания отредактированы, но их смысл полностью сохранен.

Фото на обложке: Сергей Булкин / ТАСС / Profimedia