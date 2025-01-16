В США формируется олигархия, власть президента не абсолютна, а ИИ может быть опасен Байден выступил с прощальной речью (Украину он назвал «все еще свободной», а Россию не упомянул)

За последние четыре года американская демократия укрепилась. Я был президентом всех американцев в один из самых сложных периодов в истории нашей страны. У меня был замечательный партнер — вице-президент Камала Харрис. Потребуется время, чтобы оценить то, что мы сделали. Мы создали 17 миллионов новых рабочих мест. К медицинскому обслуживанию имеют доступ больше людей, чем когда-либо. Мы укрепили НАТО. Украина все еще свободна. Но я хочу предупредить страну о том, что меня беспокоит. Концентрация власти в руках небольшого числа сверхбогатых людей — это опасно. И опасны последствия, если их власть не будет контролироваться. Сегодня в Америке формируется олигархия, которая угрожает нашей демократии, эти люди обладают властью, богатством и влиянием. Более 100 лет назад американский народ выступил против . Он заставил богатых играть по правилам. Мы должны сделать это снова. Люди должны иметь возможность зарабатывать много, но при этом и платить справедливую долю налогов. Президент Эйзенхауэр в своей прощальной речи говорил об опасностях военно-промышленного комплекса, теперь же я обеспокоен потенциалом роста высокотехнологичного промышленного комплекса. Американцы погребены под лавиной дезинформации, которая способствует злоупотреблению власти. Свободная пресса разрушается, социальные сети отказываются от , правда заглушается ложью, распространяемой ради власти и наживы. Мы должны привлечь социальные платформы к ответственности. Искусственный интеллект — самая значимая технология нашего времени, но если не будут приняты меры предосторожности, ИИ может породить новые угрозы для наших прав, частной жизни, нашего образа жизни. Нам нужно убрать «теневые деньги», то есть скрытое финансирование избирательных кампаний. Нам нужно запретить членам конгресса торговать акциями. Нам нужно внести поправки в Конституцию, чтобы ни один президент не был от ответственности за преступления, совершенные на посту. Власть президента не безгранична, она не абсолютна. При демократии есть опасность — концентрация власти и богатства. Она размывает у граждан чувство единства и общности цели. В этом случае участие в нашей демократии становится разочаровывающим, но мы должны продолжать участвовать в этих процессах.

Это краткий пересказ прощального обращения к нации уходящего президента США Джо Байдена. Высказывания отредактированы, но их смысл полностью сохранен. Речь Байдена длилась 17 минут.

Фото на обложке: Mandel Ngan / AFP / Bloomberg / Getty Images