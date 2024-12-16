«Запад доводит Россию до красной черты. Россияне добровольно идут на фронт» Путин выступил на коллегии Минобороны РФ. Краткий пересказ

Уходящий год стал знаковым в достижении целей . Российские войска прочно владеют стратегической инициативой и только в этом году 189 населенных пунктов. В мире нестабильная военно-политическая обстановка. Запад навязывает миру свои правила, но у них только одно правило — никаких правил. Считают себя представителями Господа на земле, а в Господа не верят. Запад доводит Россию до красной черты, через которую мы не можем отступать. Когда Москва отвечает, Запад пугает население российской угрозой. Страны НАТО формируют ударные группировки войск у наших границ. В Европе более 100 тысяч американских военных. США готовятся разместить ракеты с дальностью стрельбы до 5500 километров. Если они сделают это, мы снимем взятые на себя ограничения. Россия обеспечивает свою безопасность, но не втягивается в полноценную гонку вооружений в ущерб нашему социально-экономическому развитию. Прошу держать в постоянной готовности нестратегические ядерные силы. Важнейшая задача — повышение социальных гарантий военным. Каждый день контракты с Минобороны заключают , люди добровольно идут на фронт.

Это краткий пересказ выступления президента РФ Владимира Путина на расширенной коллегии Минобороны РФ на основе публикации на сайте Кремля. Высказывания отредактированы, но их смысл полностью сохранен.