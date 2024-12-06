Мы не воюем с США, но без американцев Украине не запустить дальнобойные ракеты. Когда ATACMS атаковали Россию, мы испытали , это сигнал — мы готовы на все. Не мы начали войну, а Киев. Мы сражаемся за людей, а не за природные ресурсы. — бессмысленная, Зеленский — неадекватный, интересует только нас. Главное условие для переговоров — никакого НАТО у нас на пороге. Не общаюсь с Белым домом с 2021 года. Европейцы, как дети, убегают от меня. Трамп — сильный и не пророссийский. Мы не хотим войны с США. Когда американцы говорят об ограниченном обмене ядерными ударами — это приглашение к катастрофе.

Это краткий пересказ интервью главы МИД России Сергея Лаврова, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону. Высказывания отредактированы, но их смысл полностью сохранен.