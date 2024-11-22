Третья мировая пока не началась. Диктатуры в Беларуси нет. В случае протестов отключу интернет Лукашенко поговорил со студентами. Ультракороткий пересказ

В последнее время много говорим о том, чтобы, дай бог, не началась третья мировая война, что мы накануне этого страшного события. Но, слава богу, как-то человечество тормозит и не окунулось в третью мировую войну. Но идет информационная война, и притом давно. В Беларуси нет никакой диктатуры и быть не может, мне диктатура не нужна. Если в Беларуси повторятся протесты, как после выборов в 2020 году, я отключу вообще весь интернет в стране.

Это краткий пересказ общения Александра Лукашенко со студентами белорусских вузов 22 ноября на основе материалов агентства «Белта». Высказывания отредактированы, но их смысл полностью сохранен.

Фото на обложке: Сергей Ильницкий / EPA / Scanpix / LETA