После развала СССР геополитические недоброжелатели России хотят доразвалить то, что еще осталось. Доразвалить Российскую Федерацию, чтобы подчинить все, что останется, своим геополитическим интересам. Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией еще в исторические времена, за неудачные походы Гитлера на Россию, Наполеона и тому подобное. Таких исторических примеров очень много и, как ни странно, в исторический памяти тех самых недоброжелателей, о которых я сказал, многое сохраняется. Но я с этим сталкивался. Удивительно, но факт. Кто-то пытается сохранить свою гегемонию, в том числе за счет России после ее возможного дробления. Видимо, кто-то посчитал нашу с вами страну слабым звеном. Ошибаются. И на мой взгляд, уже многие поняли, что ошибаются. Никому не удастся развалить Россию.

Это примерный пересказ выступления Владимира Путина на коллегии МВД РФ. Высказывания президента РФ незначительно отредактированы с сохранением смысла.

Подкаст «Что случилось» — о том, как Путин постоянно обвиняет Запад в попытках развалить Россию

Все эпизоды Путин опять пугает развалом России и разделением русских на «московитов, уральцев и так далее». В это что, еще кто-то верит? А может распад страны и правда реален? 00:00 52:07

Фото на обложке: Павел Бедняков / Спутник / IMAGO / Scanpix / LETA