Геополитические недоброжелатели хотят «доразвалить» Россию — и взять реванш за поражения Гитлера и Наполеона Путин снова дал урок истории — на коллегии МВД. Вот что он сказал
После развала СССР геополитические недоброжелатели России хотят доразвалить то, что еще осталось. Доразвалить Российскую Федерацию, чтобы подчинить все, что останется, своим геополитическим интересам. Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией еще в исторические времена, за неудачные походы Гитлера на Россию, Наполеона и тому подобное. Таких исторических примеров очень много и, как ни странно, в исторический памяти тех самых недоброжелателей, о которых я сказал, многое сохраняется. Но я с этим сталкивался. Удивительно, но факт. Кто-то пытается сохранить свою гегемонию, в том числе за счет России после ее возможного дробления. Видимо, кто-то посчитал нашу с вами страну слабым звеном. Ошибаются. И на мой взгляд, уже многие поняли, что ошибаются. Никому не удастся развалить Россию.
Это примерный пересказ выступления Владимира Путина на коллегии МВД РФ. Высказывания президента РФ незначительно отредактированы с сохранением смысла.
Подкаст «Что случилось» — о том, как Путин постоянно обвиняет Запад в попытках развалить Россию
Фото на обложке: Павел Бедняков / Спутник / IMAGO / Scanpix / LETA