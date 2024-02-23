«Путин не остановится. Нельзя верить, что он не пойдет на Польшу и Латвию» Зеленский накануне второй годовщины войны дал интервью Fox News. Краткий пересказ

Отставка — это перезагрузка командования Вооруженными силами Украины. В последнее время некоторые вещи не менялись. Мы должны быть более быстрыми, избавиться от бюрократии. У нас нет другого шанса. Время — деньги, а в нашем случае не деньги, а жизни людей. Залужный защищал нацию и страну. Я благодарен ему, поэтому присвоил звание Героя Украины.

Я не могу понять, как Дональд Трамп, обещающий закончить войну за 24 часа, сделает это. Пускай он приезжает в Украину, готов показать ему фронт, тогда, я думаю, Трамп изменит свое мнение. В этой войне нет двух сторон, есть только один враг — Путин.

Положение Путина будет слабее, если при все больших и больших жертвах россияне выступят против войны — нам нужна эта волна. Украина потеряла на войне десятки тысяч солдат, но потери России .

Я не отменял выборы президента — есть закон, запрещающий проводить выборы во время войны. Уверен, что если сейчас пройдут выборы, меня изберут.

После пятого покушения мне стало неинтересно, сколько раз покушались на мою жизнь.

Мне не нужно выслушивать два часа об Украине от . Ему нельзя доверять: он обещал Макрону и Шольцу, что Россия не будет оккупировать Украину. Нельзя верить, что Россия не пойдет на Польшу, Латвию или еще куда-то — люди из окружения Путина говорят, что он не остановится, пока не достигнет своих целей. Путин пересек все красные линии, он неадекватный человек, угроза для всего мира. Он попытается уничтожить НАТО. И когда мир поймет это, тогда война закончится.

Это примерный пересказ интервью Владимира Зеленского американскому телеканалу Fox News. Интервью проходило в Харьковской области в нескольких километрах от линии фронта. Высказывания президента Украины незначительно отредактированы с сохранением смысла.