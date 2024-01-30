Нас не щадят. Идет наступление не на нас, а на цивилизацию. Это закончится, когда будет обезврежена пятая колонна в России.

Никогда Алла Пугачева не займет то же место, которое она занимала. Если она будет продолжать жить в стране Рублевка, или в стране Жуковка, или в стране Барвиха, то там все будет так, как и было. Вот есть , которая в самом начале выступала против , а позже изменила свою точку зрения. Я готов с ней работать. То, что Ира говорила раньше, и то, что она говорит сейчас, — это не потому, что она сбледнула и перепугалась, а потому, что она внутренне изменилась.

Мне очень жалко, что уехал . Он талантливый человек, его сериал «Домашний арест» — современный Гоголь. Он может себя реализовать там? Нет. Но вот, допустим, если приезжает Слепаков и говорит: «Я такой идиот! Я не могу там жить. Я был неправ…» Возможно, поняв Слепакова, я бы с ним работал. А с ездящими туда-обратно — нет.

Нельзя сравнивать «голую вечеринку» с Московским международным кинофестивалем, это не пир во время чумы. «Слово пацана» — очень хорошая, полезная картина. Она рассказывает о времени, к которому не надо приходить. Когда родители жалуются, что дети посмотрели и решили сделать то же самое, это значит, родители — говно.

Представляете, как тяжело Путину, которому абсолютно не с кем и не о чем говорить с другими главами стран, кроме двух-трех человек? Какую нужно собрать в себе энергию — может быть, энергию предков своих, — чтобы встать в полный рост против огромной химеры, которая убедила людей, что можно освящать однополые браки, что женщина может быть священником, что в школах можно объединить женский и мужской , что можно кастрировать детей.

Если бы Украина начала первой военную операцию, никто бы не поверил, что начали не мы. Поверили же они, что мы сами взорвали свой , что мы сбили , что мы сделали .

Это примерный пересказ интервью Никиты Михалкова, которое 30 января выпустило агентство ТАСС. Высказывания режиссера незначительно отредактированы с сохранением смысла.

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«Сын». Непридуманная биография Никиты Михалкова Премьера фильма на «Медузе». Посмотрите его целиком прямо сейчас (или добавьте в закладки)

Посмотрите фильм о Михалкове

«Сын». Непридуманная биография Никиты Михалкова Премьера фильма на «Медузе». Посмотрите его целиком прямо сейчас (или добавьте в закладки)

Студия Тритэ / Rex Features / Kobal / Shutterstock / Vida Press