Никита Михалков дал интервью ТАСС — сразу обо всем «Слово пацана» — полезная картина, Семен Слепаков — талантливый, Ирина Горбачева — «не сбледнула». Краткий пересказ
Нас не щадят. Идет наступление не на нас, а на цивилизацию. Это закончится, когда будет обезврежена пятая колонна в России.
Никогда Алла Пугачева не займет то же место, которое она занимала. Если она будет продолжать жить в стране Рублевка, или в стране Жуковка, или в стране Барвиха, то там все будет так, как и было. Вот есть Ира Горбачева, которая в самом начале выступала против спецоперации, а позже изменила свою точку зрения. Я готов с ней работать. То, что Ира говорила раньше, и то, что она говорит сейчас, — это не потому, что она сбледнула и перепугалась, а потому, что она внутренне изменилась.
Мне очень жалко, что уехал Семен Слепаков. Он талантливый человек, его сериал «Домашний арест» — современный Гоголь. Он может себя реализовать там? Нет. Но вот, допустим, если приезжает Слепаков и говорит: «Я такой идиот! Я не могу там жить. Я был неправ…» Возможно, поняв Слепакова, я бы с ним работал. А с ездящими туда-обратно — нет.
Нельзя сравнивать «голую вечеринку» с Московским международным кинофестивалем, это не пир во время чумы. «Слово пацана» — очень хорошая, полезная картина. Она рассказывает о времени, к которому не надо приходить. Когда родители жалуются, что дети посмотрели и решили сделать то же самое, это значит, родители — говно.
Представляете, как тяжело Путину, которому абсолютно не с кем и не о чем говорить с другими главами стран, кроме двух-трех человек? Какую нужно собрать в себе энергию — может быть, энергию предков своих, — чтобы встать в полный рост против огромной химеры, которая убедила людей, что можно освящать однополые браки, что женщина может быть священником, что в школах можно объединить женский и мужской туалеты, что можно кастрировать детей.
Если бы Украина начала первой военную операцию, никто бы не поверил, что начали не мы. Поверили же они, что мы сами взорвали свой газопровод, что мы сбили малайзийский «Боинг», что мы сделали Бучу.
Это примерный пересказ интервью Никиты Михалкова, которое 30 января выпустило агентство ТАСС. Высказывания режиссера незначительно отредактированы с сохранением смысла.
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