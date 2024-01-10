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На встрече с жителями Анадыря

По бумагам о Чукотке вроде все ясно, но, увидев своими глазами, некоторые вещи приобретают другое звучание: приехав в Анадырь по , начинаешь понимать, что это такое и как люди здесь живут. Радует, что у нас становится модным иметь много детей. Нет проблемы, что военные не могут пройти врачебную комиссию, а если она есть, пропишите мне, я должен понять реально, что происходит в жизни по каждому конкретному случаю. Каждый день я занимаюсь спортом минимум два часа в день — бассейн, зал. Надо говорить спасибо зарядке, а не спасибо таблеткам. Есть известная шутка: «Как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь». Но это не так — жизнь заставляет напрягаться. Я встречаюсь с одноклассниками, однокурсниками, они смотрят, говорят: «Я не верю, это ты или не ты». Я уже взрослый человек, хотя чувствую в себе силы, энергию для работы, для решения стоящих перед страной задач. В современных западных мультиках все стреляет, скачет, бегает — через полчаса башка отваливается! Не то что наши советские мультики.

Это примерный пересказ выступления президента РФ Владимира Путина на встрече с жителями Анадыря. На основе публикаций пресс-службы Кремля, ТАСС, РИА Новости, а также видеозаписей телеграм-каналов «Смотри», «Вы слушали маяк» (1, 2, 3 и 4) и ТАСС. Высказывания Путина незначительно отредактированы с сохранением смысла.

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Фото на обложке: пресс-служба Кремля