В моем детстве не было мультфильмов Диснея — как и сотен других вещей, которые есть у нынешних детей. Возможно, поэтому я и занимаюсь детским телевидением — пытаюсь досмотреть то, что не досмотрел в детстве. Первые диснеевские мультфильмы появились в моей жизни уже когда их смотрел мой сын. Раньше была проблема достать кассеты, мы писали их с эфира — а сейчас только на нашем канале идет несколько сериалов, поэтому я в этом смысле завидую нашим детям. Но к сожалению, у них стало меньше книг. Я говорю сыну: я читал в детстве книги, а ты имеешь возможность смотреть мультфильмы, но будь готов к тому, что твои дети опять будут читать книги. Все повторится через поколение. Мои планы на будущее — обновлять детские программы, снимать с эфира старые и делать новые. У нас с весны будет выходить суперпопулярный проект Twenees, он точно победит телепузиков. Это благородная смесь всех любимых детских передач, телевидение XXI века, это очень интересно. Мой любимый мультипликационный герой — Ежик в тумане. А у Диснея мне больше всех нравятся два прекрасных паренька — Чип и Дейл, эти два хулигана. Дисней — это не только Микки-Маус и классическая анимация. Это еще и прорывы, авангард. И это мне нравится.

Это краткий пересказ интервью Сергея Супонева, записанного 6 декабря 2001 года. Всего через два дня 38-летний телеведущий, создавший «Звездный час», «Зов джунглей», «Марафон-15» и другие популярные программы для детей и подростков, погиб в аварии снегохода. Полностью интервью, впервые опубликованное в мае 2023 года, можно посмотреть здесь.

Фильм Юрия Дудя о Сергее Супоневе

Сергей Супонев — друг всех детей / вДудь вДудь

Фото на обложке: Wikimedia Commons