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Действия стран Запада и подконтрольного им [Владимира] Зеленского подтверждают глобальный характер украинского кризиса. Стратегическая цель США и их союзников по НАТО — победа над Россией на поле боя. Главным бенефициаром конфликта выступают США. Они делают все, чтобы затянуть конфликт и придать ему более ожесточенный характер. В том числе сознательно накачивают киевский режим оружием. Заявления стран Запада о неприемлемости прямого столкновения НАТО с РФ — чистой воды лицемерие. Члены альянса уже стали стороной конфликта. Вашингтон и Киев могут в любой момент прекратить бессмысленное сопротивление. Наши предложения по демилитаризации и денацификации врагу известны. Дело за малым — выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России.

Вопрос о применении ядерного оружия следует адресовать Западу. Там раскручиваются спекуляции о применении РФ ядерного оружия в Украине. Курс Запада на сдерживание России рискует скатиться к прямому вооруженному столкновению ядерных держав. Мы предупреждаем, что в ядерной войне не может быть победителей. На Западе отбросили какие-либо приличия. В Вашингтоне некие «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически . По сути, речь идет об угрозе устранения главы российского государства. Если такие идеи кем-то вынашиваются, этот кто-то должен подумать о возможных последствиях.

Наши отношения с Евросоюзом находятся на самом низком историческом уровне. После начала в Брюсселе объявили нам гибридную войну. Власти стран ЕС следуют в кильватере антироссийского курса заокеанского гегемона и действуют в ущерб интересам и благополучию своих граждан. Мир клином на Евросоюзе для нас не сходится. Продолжим работать с немногими европейцами, кто ценит дружбу с РФ. С русофобами сотрудничать не будем.

Отношения с США практически заморожены по вине Вашингтона. При выстраивании диалога исходим из принципа взаимности. Действуем по принципу «око за око», но не обязательно симметрично. Сейчас не собираемся выходить с какими-либо инициативами, в том числе по взаимным гарантиям безопасности. Подождем, когда в Вашингтоне дозреют до осознания ущербности своего нынешнего курса.

Это приблизительный пересказ того, что глава МИД России Сергей Лавров сказал в интервью ТАСС. Высказывания отредактированы с сохранением общего смысла. Полностью интервью можно прочитать тут.

Фото на обложке: Максим Шипенков / EPA / Scanpix / LETA