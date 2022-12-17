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ЧМ-2022. Матч за третье место: Хорватия — Марокко. Суперкоротко Сборная Хорватии — в призерах чемпионата мира, сборная Марокко — в истории

Источник: Meduza
Защитник Хорватии Йошко Гвардиол забивает первый гол в матче за третье место
Павел Головкин / AP / Scanpix / LETA
  • Счет матча -- 2:1 пользу сборной Хорватии. Два гола были забиты в первые десять минут: сначала отличились хорваты (Йошко Гвардиол), а марокканцы почти сразу сравняли (Ашраф Дари). В самом конце первого тайма сборная Хорватии снова вышла вперед (Мислав Оршич), а все попытки Марокко сравнять счет закончились ничем. Больше голов мы не увидели.
  • Для Хорватии это вторая подряд медаль чемпионата мира. На прошлом турнире (в 2018 году в России) хорваты заняли второе место, проиграв в финале Франции. Так успешно они не выступали с 1998-го, когда стали третьими.
  • Несмотря на поражение, для сборной Марокко это тоже историческое достижение. Команда стала первой африканской сборной, добравшейся до полуфинала чемпионата мира.
  • Чемпионат мира завершится уже завтра, 18 декабря. Нас ждет финал: Аргентина против Франции, Месси против Мбаппе.
Марокко на этом чемпионате мира

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Марокко на этом чемпионате мира

Марокко — главная сенсация чемпионата мира в Катаре. Команда уже выбила Бельгию, Испанию и Португалию — а теперь сыграет с Францией за выход в финал «Медуза» рассказывает главное об этой удивительной сборной