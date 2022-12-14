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ЧМ-2022. Франция — Марокко. Коротко Нас ждет суперфинал: Месси против Мбаппе
Источник: Meduza
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- Счет матча 2:0 в пользу сборной Франции. Первый мяч уже на пятой минуте забил Тео Эрнандес, окончательный счет на 79-й установил Коло-Муани.
- Гол Эрнандеса стал самым быстрым для полуфиналов чемпионата мира с 1958 года. А еще первым на этом турнире, пропущенным Марокко от соперников (до этого был только гол в свои ворота в матче с Канадой).
- У марокканцев было несколько неплохих шансов отыграться и один спорный момент, который мог закончиться пенальти в ворота Франции. А еще сборная Марокко чуть не забила самый красивый гол этого чемпионата — Эль-Ямик попал в штангу ударом через себя.
- В составе сборной Франции весь матч отыграл полузащитник «Монако» Юссуф Фофана. Всего восемь лет назад он развозил пиццу, а потом хотел закончить с футболом.
- Французы вышли в финал второй раз подряд (такое не удавалось никому целых 20 лет). Четыре года назад — на ЧМ в России — они взяли золото.
- В финале Франция сыграет с Аргентиной, он состоится 18 декабря. Днем раньше в матче за третье место встретятся Хорватия и Марокко.