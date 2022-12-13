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ЧМ-2022. Аргентина — Хорватия. Суперкоротко Месси в финале!
Источник: Meduza
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- Счет матча 3:0 в пользу сборной Аргентины. Первым забил Месси с пенальти: для него это пятый гол на турнире; столько же — у Мбаппе, больше нет ни у кого. Почти сразу Альварес забил второй, а после перерыва он же довел счет до крупного.
- Месси провел свой 25-й матч на чемпионатах мира и повторил рекорд Лотара Маттеуса, игравшего в конце XX века. Правда, немец — чемпион мира, а Месси — нет (как минимум, пока).
- Для Лео это будет второй финал ЧМ в карьере. В 2014-м аргентинцы проиграли немцам со счетом 0:1, пропустив единственный гол в дополнительное время.
- Аргентина сыграет с победителем пары Франция — Марокко. Хорватия в матче за третье место встретится со сборной, проигравшей во втором полуфинале. Финал состоится 18 декабря, матч за третье место — днем раньше.