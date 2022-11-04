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В День народного единства Путин опять объяснял, зачем напал на Украину, а Медведев снова грозил врагам России. Полный список оправданий и оскорблений
Источник: Meduza
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Список очередных оправданий от Путина
- В Украине насиловали сознание людей, внедряли псевдоценности, сеяли ненависть и создали фактически анти-Россию. Очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны.
- Столкновение России с неонацистским украинским режимом было неизбежным. Но мы взяли на себя ответственность. Если бы не наши действия в феврале, было бы все то же самое, только с худших для нас позиций.
- Горько, что сейчас по сути сражаемся друг с другом, по сути противостояние идет внутри одного народа.
- Ситуация сложилась смертоносная для России и самоубийственная для украинского народа. Мы же видим, как их бросают в топку, как будто украинцев не существует.
- Народ Украины — главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским. Мы же всегда (и даже сейчас) относились к украинцам с уважением и теплотой.
Список очередных оскорблений от Медведева
- кучка безумных нацистов-наркоманов;
- стая лающих собак из западной псарни;
- разномастная свора хрюкающих подсвинков;
- недалекие обыватели со стекающей по подбородку от вырождения слюной;
- случайные попутчики;
- прилипалы;
- прихлебатели;
- трусливые предатели;
- алчные перебежчики;
- изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями;
- надменные жрецы;
- кровожадные адепты;
- глумливые прислужники;
- бессловесные манкурты;
- верховный властелин ада, какое бы имя он ни использовал — Сатана, Люцифер или иблис.
Это краткий пересказ выступления Владимира Путина на встрече с историками в «Манеже» и поста Дмитрия Медведева из его телеграм-канала. Приведенные фразы не обязательно являются точными цитатами. Полностью их заявления читайте здесь и здесь.
Фото на обложке: Григорий Сысоев / ТАСС