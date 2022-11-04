В День народного единства Путин опять объяснял, зачем напал на Украину, а Медведев снова грозил врагам России. Полный список оправданий и оскорблений

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Список очередных оправданий от Путина

В Украине насиловали сознание людей, внедряли псевдоценности, сеяли ненависть и создали фактически анти-Россию. Очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны.

Столкновение России с неонацистским украинским режимом было неизбежным. Но мы взяли на себя ответственность. Если бы не наши действия в феврале, было бы все то же самое, только с худших для нас позиций.

Горько, что сейчас по сути сражаемся друг с другом, по сути противостояние идет внутри одного народа.

Ситуация сложилась смертоносная для России и самоубийственная для украинского народа. Мы же видим, как их бросают в топку, как будто украинцев не существует.

Народ Украины — главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским. Мы же всегда (и даже сейчас) относились к украинцам с уважением и теплотой.

Список очередных оскорблений от Медведева

кучка безумных нацистов-наркоманов;

стая лающих собак из западной псарни;

разномастная свора хрюкающих подсвинков;

недалекие обыватели со стекающей по подбородку от вырождения слюной;

случайные попутчики;

прилипалы;

прихлебатели;

трусливые предатели;

алчные перебежчики;

изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями;

надменные жрецы;

кровожадные адепты;

глумливые прислужники;

бессловесные манкурты;

верховный властелин ада, какое бы имя он ни использовал — Сатана, Люцифер или иблис.

Это краткий пересказ выступления Владимира Путина на встрече с историками в «Манеже» и поста Дмитрия Медведева из его телеграм-канала. Приведенные фразы не обязательно являются точными цитатами. Полностью их заявления читайте здесь и здесь.

Фото на обложке: Григорий Сысоев / ТАСС