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В День народного единства Путин опять объяснял, зачем напал на Украину, а Медведев снова грозил врагам России. Полный список оправданий и оскорблений

Источник: Meduza

Список очередных оправданий от Путина

  • В Украине насиловали сознание людей, внедряли псевдоценности, сеяли ненависть и создали фактически анти-Россию. Очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны.
  • Столкновение России с неонацистским украинским режимом было неизбежным. Но мы взяли на себя ответственность. Если бы не наши действия в феврале, было бы все то же самое, только с худших для нас позиций.
  • Горько, что сейчас по сути сражаемся друг с другом, по сути противостояние идет внутри одного народа.
  • Ситуация сложилась смертоносная для России и самоубийственная для украинского народа. Мы же видим, как их бросают в топку, как будто украинцев не существует.
  • Народ Украины — главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским. Мы же всегда (и даже сейчас) относились к украинцам с уважением и теплотой.

Список очередных оскорблений от Медведева

  • кучка безумных нацистов-наркоманов;
  • стая лающих собак из западной псарни;
  • разномастная свора хрюкающих подсвинков;
  • недалекие обыватели со стекающей по подбородку от вырождения слюной;
  • случайные попутчики;
  • прилипалы;
  • прихлебатели;
  • трусливые предатели;
  • алчные перебежчики; 
  • изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями;
  • надменные жрецы;
  • кровожадные адепты;
  • глумливые прислужники;
  • бессловесные манкурты;
  • верховный властелин ада, какое бы имя он ни использовал — Сатана, Люцифер или иблис.

Это краткий пересказ выступления Владимира Путина на встрече с историками в «Манеже» и поста Дмитрия Медведева из его телеграм-канала. Приведенные фразы не обязательно являются точными цитатами. Полностью их заявления читайте здесь и здесь.

Фото на обложке: Григорий Сысоев / ТАСС