«Мы сломали хребет одной из сильнейших армий мира» Владимир Зеленский дал интервью по случаю трех лет на посту президента. Краткий пересказ

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Я понимаю, где место Украины, и борюсь за него вместе с народом. Не хочется застрять в зубах великих империй. Не мы начинали войну, но нам ее заканчивать. Война сложна, и победа будет очень сложна, она будет кровавая, в бою, но концовка точно будет в дипломатии. Потому что мы хотим вернуть все, а Россия ничего отдавать не хочет. В начале воевали 120 тысяч украинцев, сегодня — 700 тысяч человек. Можно ли было подготовиться к этой войне? Я считаю, что мы хорошо подготовились. Они в России не знали о многих вещах. Аналитики предполагали, что за два-три дня россияне смогут нас захватить. До войны страны-партнеры нам говорили: «Ройте окопы», а мы им отвечали: «Дайте оружие». Лопатой выиграть войну невозможно. Защитники — совершенно героические люди. Наши ребята получили полное право выйти и сохранить свою жизнь. И сейчас их вывезли или вывозят. А дальше то, что на себя брали ООН, Красный Крест, Россия, — что защитники Мариуполя будут в безопасности и будут ждать обмена. Мы хотим вернуть наши территории и закончить войну. Но как это будет, когда это будет — зависит от того, когда будет разговор с Владимиром Путиным. Нужен отдельный договор о гарантиях безопасности для Украины — без участия России. , поведение россиян изменили некоторые вещи. Посмотрим, каким будет договор с Россией, может, мы зайдем в Мариуполь, Волноваху — и увидим пять Буч, не дай бог. Для нашей страны сегодня победа — выйти на линию, которая была до 24 февраля. Да, не до конца вернули все территории. Но все вернется. Мы сломали хребет самой большой или одной из сильнейших армий мира. Мы это уже сделали.

Это приблизительный пересказ интервью Владимира Зеленского. Некоторые заявления отредактированы с сохранением общего смысла сказанного. Полностью интервью можно прочесть здесь.

Интервью Елены и Владимира Зеленских о разлуке во время войны

Зеленский и его жена Елена с начала войны практически не виделись — и «ужинали по телефону». И вот наконец-то они встретились Это было «свидание в телеэфире»

Интервью Елены и Владимира Зеленских о разлуке во время войны

Зеленский и его жена Елена с начала войны практически не виделись — и «ужинали по телефону». И вот наконец-то они встретились Это было «свидание в телеэфире»

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