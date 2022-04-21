«Гражданам России надо признать вину» Интервью Владимира Зеленского «Медиазоне». Краткий пересказ

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Гражданам России надо признать вину, надо признать, что произошла трагедия — напали, отобрали часть земли, забрали жизни людей, жестоко убивали. Совершена катастрофическая ошибка группы людей, которые, благодаря информационной политике, засосали в это целый народ. Страшно, что большой процент обычных людей в России поддерживает это. Ведь нельзя же потом сказать: «Так у меня не было в руках ружья». Было. То, что ты не нажимаешь на курок — ни о чем не говорит. Теперь во многих странах не будут спрашивать — хороший ты или плохой. Просто будут реагировать так на русских. Вот что сделали страшное для россиян. Российские политики все время говорили про справедливость, про борьбу с нацизмом — но ведь факт бойни никуда не убрать. И это невозможно простить. Если при другом президенте России лопнет информационный шарик, в котором народ сидит, то народ за три-пять лет прозреет. Наверное, следующие поколения смогут о чем-то договориться. Но следующий руководитель России и народ должны будут признать трагедию. Это будет первый большой шаг для того, чтобы политики встречались. Если это произойдет раньше — мы только будем рады. Я во имя своей страны готов в любое место планеты поехать, но точно не сейчас и точно не в Москву. Это просто невозможно. Наверное, при других людях и при других обстоятельствах все возможно. Но удовольствия после всего, что произошло, мне это точно не доставит.

Полностью интервью Владимира Зеленского « » читайте здесь (видеоверсия — тут).

Еще одно интервью Зеленского российским журналистам

«Это не просто война. Все гораздо хуже» Интервью Владимира Зеленского Ивану Колпакову, Михаилу Зыгарю, Тихону Дзядко и Владимиру Соловьеву из «Коммерсанта»

Еще одно интервью Зеленского российским журналистам

«Это не просто война. Все гораздо хуже» Интервью Владимира Зеленского Ивану Колпакову, Михаилу Зыгарю, Тихону Дзядко и Владимиру Соловьеву из «Коммерсанта»

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