«Если вы все сделаете грамотно, то не сработает хоть умное, хоть глупое голосование» «Новая газета» опубликовала запись тренинга для руководителей избиркомов в Королеве. Вот ее краткий пересказ

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От властей города была большая просьба — сделать все так, чтобы прошло без замечаний и без жалоб. Нам самим не хочется оправдываться, давать показания, беседовать с прокуратурой. Нам интересна конкретная цифра и конкретная партия — 42-45% по партсписку. Надеюсь, у них не хватит сил, чтобы нас поймать. С наблюдателями от ЛДПР у нас ровненько, по поводу Партии Роста — не волнуемся, с коммунистами должно быть все хорошо — какие бы они ни были, они наши, королевские, а не проамерикосовские. Нужно сделать так, чтобы на участке были только свои люди, никого больше. Если вы сделаете все грамотно, то не сработает хоть умное, хоть глупое, хоть какое голосование. Делаем два списка голосовавших — один для избирателей, другой для наблюдателей. Список, который будете сдавать, советую начать готовить заранее — все-таки там достаточно много заполнять, на 45%. Когда ушел последний избиратель, те, кто сидел во время голосования на списках избирателей, продолжают сидеть и работать с ними. И сидите, пока не появится момент их заменить. Хоть до морковкина заговения.

Это приблизительный пересказ инструктажа, который на собрании руководителей УИК города Королев в Подмосковье проводила, предположительно, советник главы города . Цитаты в этом пересказе, в том числе оформленные от первого лица, необязательно являются дословными. Полностью материал «Новой газеты» с аудиозаписями можно прочитать здесь.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Фото на обложке: Наталья Колесникова / AFP / Scanpix / LETA