Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Я отношусь к Путину очень хорошо. Из всех правителей России он один из самых успешных. Самое важное в новой Конституции — это приоритет нашего законодательства перед международным. Мы не обязаны никому ничего. Путин не виноват, что в глубинке жизнь плохая — эти проблемы должен решать премьер, а Путин — лидер, который формирует повестку дня. Путин — как Черчесов: когда на чемпионате мира было все хорошо, ему пели осанну, когда на Евро все стало плохо, его начали ненавидеть. Но Черчесов , проблема в тех, кто играет на поле, в отсутствии кадров. Если я пойму, что Путин не тянет, я первым скажу, что ему надо уходить. Я считаю его великим государственным деятелем, сравнимым с большими царями. У России в 1990-х был шанс развалиться, этого не случилось, я благодарен. А сейчас у нас сильная армия, она важнее хороших дорог, потому что если не будет армии, никакие дороги не понадобятся. Закон об «иностранных агентах» не ставит клеймо врага, он лишь говорит о том, что люди получают деньги за рубежом. Не исключаю, что преследование журналистов связано с их расследованиями, но скорее всего, их преследуют шестерки, чтобы выслужиться перед начальством. Почему Путин не даст этим шестеркам по рукам? У него другая функция — быть лидером. Для всего остального — есть правительство, СК, Генпрокуратура. Задача Путина не столько в том, чтобы сделать жизнь лучше, задача — не сделать хуже, потому что сделать лучше практически невозможно. Я смотрел фильм про «дворец Путина» и уверен, что это не его дворец — когда-то давно я был у него дома, там было достаточно скромно. Я считаю Навального недалеким человеком, которого используют враги. Я не отвечаю за фейки о нем в программе «Док-ток», редактурой занимались другие люди. Я на телевидении ради денег, меня не волнуют репутационные потери. Да, я все еще гражданин США.

Это пересказ интервью Александра Гордона Юрию Дудю. Не все цитаты от первого лица — дословные, некоторые из них отредактированы с сохранением смысла сказанного для придания цельности тексту.

Гордон — от «Закрытого показа» до «Мужское/Женское» вДудь

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