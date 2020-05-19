Я сказал родителям, что СССР распадется еще в 1986 году, мне тогда было 15 лет. Профессиональным историком не стал, потому что был слишком пассионарным. В ФСБ пришел не по собственной инициативе — меня пригласили на службу, хотя сначала из-за моих взглядов считали потенциально опасным для власти. О работе в органах рассказывать ничего не буду, но . Со времен Чечни презираю Владислава Суркова, а видел его один раз в жизни, когда еще во время службы доставлял ему в Кремль пакет документов — он тогда бросил на меня удивленный взгляд, потому что я не поднялся, когда он вышел из кабинета. Он мерзавец, но умный, а потому самый вредоносный. В Донбассе сейчас он как тот дракон, который вроде бы ушел, а зубы его остались.

Плана брать Крым у России не было, все действия тогда носили реактивный характер. Ничего не знаю про агентов ФСБ в тогдашнем руководстве Украины, а вот люди, близкие к администрации российского президента, среди украинских националистов точно были. И кстати, именно АП сейчас стрижет основные экономические купоны с Донбасса. Я был уверен, что Крым станет очередным Приднестровьем, и я даже мог бы стать там начальником госбезопасности. Был очень удивлен, когда привез из Москвы согласие на референдум о присоединении к России.

Но Крым без сухопутного пути в Россию абсолютно бессмысленный, сколько в него ни вкладывай. А вот с этим путем, то есть с Новороссией, — это бриллиант в короне Российской империи. Но в Москве испугались этот путь пробивать. дал мне золотую медаль за присоединение Крыма под номером четыре (я ее недавно продал из-за материальных затруднений, которые есть у каждого честного человека в России), но был против похода в Донбасс. Зато Аксенов активно поддержал — он все понимал, и хоть в прошлом бандит, это решительный и последовательный человек. Кроме него о входе в Донбасс я ни с кем не советовался, Славянск в качестве цели выбрал в последний момент, среди моих бойцов, к сожалению, не было ни одного эфэсбэшника, сплошные граждане Украины. За время моего пребывания там военные трибуналы расстреляли четверых, одного — я лично: пьяного бойца ополчения, который оставил позицию и расстрелял своих. Малайзийский «Боинг» ополченцы не сбивали, ни на какие вопросы на эту тему я отвечать не буду.

С 2014 года не был ни на Украине, ни в ДНР. Новороссия должна была стать частью России от Ростова до Одессы, но в итоге ДНР превратилась в серую зону, которая полностью и отвратительно управляется извне. Говорю это не для врагов, а для понимания соратников. За Путина голосовал один раз, в 2000 году, в 2014 году подумал, что, возможно, он захотел все-таки стать великим государственным деятелем, но нет. Его команда только вывозит, пилит и откатывает. Для нынешней элиты потеряно все, включая РФ, это вопрос только времени, допускаю даже распад страны. Виноваты во всем олигархи, которые в России и на Украине пришли к власти в 1991 году. А вообще, все началось еще раньше, когда в 1917 году победили большевики.

В Сирию я не поехал, потому что это не наша война. Выехать не могу даже в Белоруссию, потому что Лукашенко крайне отрицательно относится к ветеранам Донбасса, а моих родственников допрашивал местный КГБ. Машины у меня нет, почти каждый день езжу на общественном транспорте, там никто почти не узнает. А вообще я бы жил в Киеве, только в русском, в Киеве Булгакова. Кстати, знаете, что не Ильф и Петров написали «12 стульев» и «Золотого теленка», а Булгаков? Я сам пришел к этому, до всяких литературоведов — вот вам крест (крестится).

После выхода интервью Игоря Стрелкова Дмитрий Гордон выпустил специальное видеообращение, в котором заявил, что оно взято по согласованию с украинскими спецслужбами и будет использовано как доказательство на суде в Гааге по делу о катастрофе малайзийского «Боинга». СБУ заявила, что интервью со Стрелковым и Натальей Поклонской были личной инициативой Гордона, но они будут тщательно проанализированы. Полную версию интервью Стрелкова смотрите здесь.

Пересказал Дмитрий Карцев