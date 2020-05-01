Алексей Навальный и Мария Захарова объяснили, почему сорвались их дебаты. Максимально коротко

Мария Захарова: Алексей Навальный через Любовь Соболь начал выставлять условия: говорить только с модератором, только на определенные темы. Трус ты, Навальный, конченый.

Алексей Навальный: Мария Захарова отказывается от дебатов, но утверждает, что это я отказываюсь. Мы предложили дебаты с модератором, она была не против, но потом отказалась. Дебаты без ведущего — странная штука, но моя позиция не изменилась. Я согласился на эти дебаты и готов провести их даже без модератора.

Мария Захарова (после предложения «Эха Москвы» предоставить площадку для дебатов без модерации): С шулерами я разговаривать не собираюсь. Я поняла всю непорядочность этих людей. Я не упускаю возможности поговорить с Навальным, это он ее упустил. Я не верю в то, что опять не будет обмана.

Фото в анонсе: Станислав Красильников / ТАСС / Scanpix / LETA