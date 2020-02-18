За 20 лет в России ничего не изменилось — безумия меньше не стало. В русской политике так же, как в русском человеке, безумцев полно, хаоса очень много. Моя главная претензия к власти — в стране так и не появилось полноценного среднего класса. И нет независимой судебной системы. Выборы в России вполне конкурентные, хотя истории Навального и кампании в Мосгордуму — более сложные. В государственных СМИ есть цензура, но есть СМИ, где ее нет — «Эхо Москвы», «Медуза», «Батенька, да вы трансформер», «Дождь». Претензии к уровню жизни в России у меня есть, но и власть не удовлетворена уровнем жизни и кладет все силы на то, чтобы это изменить. Да и вообще мы стали лучше жить за 20 лет.

Я понимаю, что Путин с нами до 2024 года. После этого президентом станет другой человек — Путин с почтением относится к правилам игры, которые сам и создает. В 2007 году он создал правила игры для Медведева-президента — тот вел внешнюю политику, а Путин не вмешивался и переживал внутри себя. Вряд ли его может воодушевить , потому что не он его автор. Путин дорожит властью не так сильно, как нам кажется.

В моей журналистике нет не просто цензуры, а тормозов вообще. В «Коммерсанте» цензуры в том смысле, который вы вкладываете, нет. Своей вины в происходящем в стране я не чувствую — я-то здесь при чем? В моей журналистике больше критики власти, чем во всей расследовательской журналистике. Не надо относиться ко мне как к адвокату Путина — если бы вы его защищали, я бы на него нападал.

Полностью выпуск шоу «вДудь» с Андреем Колесниковым можно посмотреть тут.

Пересказал Андрей Перцев