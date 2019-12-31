Медведев — уже два года президент России, Путин — всего лишь премьер. Появляется Instagram. Мэром Москвы становится Собянин (это Лужкова отправили в отставку). В арабском мире — массовые протесты: Каддафи свергают, Асад остается, но в Сирии начинается гражданская война. В России вместо милиции появляется полиция (но ничего не меняется). США убивают бин Ладена. Все танцуют под (опа!) Gangnam Style. Умирает Стив Джобс. Москва протестует из-за фальсификаций на выборах, это заканчивается «болотным делом». Ким Чен Ын приходит к власти. Pussy Riot пляшут в храме и получают «двушечку». «Рокировка»: Путин снова становится президентом. К Москве присоединяют Новую Москву (никто так и не понял зачем). Франциск становится папой. Навальный получает приговор по делу «Кировлеса». Выходит GTA V. Ходорковского выпускают из тюрьмы. Россия побеждает на Олимпиаде в Сочи. Евромайдан свергает Януковича. Крым становится частью РФ, на востоке Украины начинается война. Запад вводит против России санкции (а Россия — против Запада, россияне на годы остаются без импортного сыра и ветчины). Павел Дуров запускает Telegram и уходит из «ВКонтакте».

Убит Борис Немцов. New Horizons долетает до Плутона (впервые в истории человечества). Россия вступает в сирийскую войну. Запускается платежная система «Мир». Ди Каприо (наконец-то!) получает «Оскар». США мирятся с Кубой. Великобритания голосует за выход из ЕС. Трамп избран президентом США (никто не ожидал!), российскую «фабрику троллей» обвиняют во вмешательстве в выборы. Честер Беннингтон совершает самоубийство. Харви Вайнштейна обвиняют в домогательствах десятки женщин, начинается движение #MeToo. Российских спортсменов из-за допинга не пускают на Олимпиаду под своим флагом. Илон Маск запускает красную Tesla в космос. Сергей Скрипаль отравлен «новичком». Путин снова становится президентом. В России проходит чемпионат мира по футболу (нога Акинфеева!!), повышается пенсионный возраст и НДС. Горит Нотр-Дам. Зеленский избран президентом Украины. Выходит финал «Игры престолов». Москва протестует из-за нарушений на выборах, это заканчивается «московским делом». США убивают аль-Багдади. Грета Тунберг становится человеком года.

Григорий Левченко Фото в анонсе: Scanpix / LETA