«Решение, что я в принципе буду их когда‐либо сдавать, было принято изначально». Я не работаю в правоохранительных органах и не участвовал в оперативных мероприятиях. В ноябре 2017 года после провала я увидел в телеграм-чате предложение создать новую организацию и пошел на собрание. У меня хобби такое — я уже семь лет хожу на собрания всяких организаций, которые мне кажутся незаконными . «Законные организации — это скучно». По поручению обвиняемого Руслана Костыленкова я снял офис по документам, а затем, тоже соблюдая конспирацию, занимался финансами. «„Новое величие“ путем участия в перевороте планировало создать неконституционный орган „временное правительство“». Поняв, что это нарушает закон, я начал собирать об участниках «Нового величия» и записывать собрания на скрытую камеру. «Я хотел успеть подать явку с повинной до того, как правоохранители откроют уголовное дело» . Да, это я составил устав и программу «Нового величия», но моих идей в них не было — все придумали обвиняемые. «Риски были, и я их осознавал, но ради блага родины можно было рискнуть». Я зачитал предложение купить оружие и взрывчатку, но это тоже не моя идея . Активисты расклеивали листовки, тренировались стрелять и бросать коктейли Молотова (это я не записывал, а то меня бы исключили). «Мои коктейли горели, но я ни разу не попал туда, куда хотел». То, что во время тренировок я говорил, как надо «сжигать ментов» и рисовать мишень в виде омоновца, — это не провокация, а шутка . «Когда я говорю — шутка. А когда другие — нет». В марте 2018 года обвиняемая Мария Дубовик написала в чате, что общалась с журналистом Андреем Каганских, а затем на собрании Костыленков поссорился с другим обвиняемым Павлом Ребровским, организация чуть не распалась. «После этого собрания, не прошло и часа, я уже был в со всеми ».

Полностью допрос Руслана Д. можно прочитать на «Медиазоне» (день 1, день 2).

Пересказал Михаил Зеленский Сергей Савостьянов / ТАСС / Scanpix / LETA