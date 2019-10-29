В Китае выпустили руководство по формированию моральных ценностей в новую эпоху. Надо любить родину и раздельно собирать мусор

Социализм с китайским лицом и китайская мечта глубоко укоренились в сердцах людей. Но новая эпоха и глобализация бросают новые вызовы — повсюду аморальность, гедонизм, жажда наживы и индивидуализм. Все это мешает счастливой жизни граждан и наносит ущерб нации, поэтому партия и общество должны принять меры для их устранения — уже существующего регулирования недостаточно. Каждый должен любить родину, уважать традиционные семейные ценности, вести себя цивилизованно во время еды и на спортивных мероприятиях, уважать национальный флаг и гимн, раздельно собирать мусор и заботиться об окружающей среде. Все это должно закладываться со школьной скамьи. Находясь за границей, надо защищать честь Китая, а людей, оскорбляющих достоинство Китая и продающих национальные интересы — особенно иностранцев — необходимо строго и показательно наказывать. Аморальное поведение должно караться в соответствии с законом. Мы должны создать в обществе атмосферу поощрения добра и наказания зла.

«Руководство по формированию моральных ценностей в новую эпоху» — официальный документ ЦК Компартии Китая, определяющий социальную идеологию в стране. Полностью его можно прочитать тут (на китайском языке).

Григорий Левченко Фото в анонсе: Andy Wong / AP / Scanpix / LETA