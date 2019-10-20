Исследователи не сомневаются в способности «Медузы» «применять заголовки». Вы же кликнете сюда, да? Что о нас пишут в научных работах (максимально коротко)

«Медуза» — оппозиционное СМИ, а большинство опрошенных студентов ошибаются, когда утверждают обратное. Она заинтересована в миллионах просмотров, репостов, лайков. «Контент сайта сочетает в себе не только позитивные материалы, но и публикации о происшествиях с жертвами».

Редакция тонко чувствует аудиторию и предугадывает вопросы читателей. Информация подается с разных ракурсов, но у «читателя не возникает ощущения путаницы». А «использование технических средств оптимизирует ориентацию читателя в гиперпространстве». Главный секрет издания — в «способности журналистов применять заголовки», ведь именно она «зачастую устанавливает решение читателя прочесть эти публикации».

«Медуза» часто обращается к эмоциям, чтобы «скрыть истину». Юмор отвлекает людей от выдвижения контраргументов, недоказуемое логически становится приемлемым. Шутки и высмеивание — та же пропаганда. Игровые форматы издания поддерживают негативные политические стереотипы о России: «Владимир Путин — бессменный диктатор, постоянно опаздывает на политические встречи, Россия — авторитарное государство, Песков — врет». Интерактивность и ироническая подача материала влияет даже на самых продвинутых «пользователей СМИ». Многие репостят сообщения «Медузы» из-за «перспективы приобретения социального одобрения». Так формируется лояльная аудитория.

«Медуза» активно пользуется технологией фрейминга: отбирает определенные аспекты политического явления и акцентирует на них внимание. Например, формирует у аудитории представление о справедливости западных санкций. С другой стороны, если сравнивать освещение «дела Скрипалей» в разных СМИ, то «новостные сводки из „Медузы“ преподносят и интерпретируют информацию с большей степенью объективности, чем статьи из The New York Times». У «Медузы» стратегий манипулирования найдено не было.

Фото в анонсе: Rex / Vida Press