Сенатор Андрей Климов рассказал, как отразили «мозаичную» атаку на российские выборы. Максимально коротко

Мы заранее знали, что Запад выбрал своей целью российские выборы, а конкретно выборы в Мосгордуму. Задача: дискредитация российских властей и провокация беспорядков. За этим стоит корпорация . Против нас применили «мозаичные технологии»: отдельные эпизоды не указывают на западное вмешательство, но общая картина очевидна — это атака на российский суверенитет. И это сработало! Опросы показали, что россияне не верят в западное вмешательство. Но это все равно что спросить в Средние века, вращается ли Земля вокруг Солнца. А мы точно знаем, что за этим стоит Запад, у нас есть документы (которые мы опубликуем потом). Несмотря на все попытки, превратить Москву в Киев, Париж и не получилось. Их главная цель — российская молодежь, из которой хотят сделать новых . Для этого проводятся курсы по обучению активистов, журналистов, а также якобы независимых наблюдателей на выборах. Кстати, журналисты, рассказывающие о протестах в России, — это лишь пешки в глобальных политических играх. Активистов не только подстрекали, но и обещали им адвокатов на случай задержания. Мы попросим СК проверить подстрекателей. По поводу выборов западные СМИ распространяли фейки о якобы имевших место нарушениях. Кандидаты в Мосгордуму, не допущенные к выборам, принесли подписи умерших людей — прямо как в США, где, по словам Дональда Трампа, миллионы «мертвых душ» голосовали за Хиллари Клинтон. Надо придумать новые существенные штрафы для западных корпораций, которые помогают вмешиваться в наши выборы.

Полностью заседание комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, которую возглавляет Климов, можно посмотреть здесь.

Пересказал Михаил Зеленский Фото в анонсе: пресс-служба Совета Федерации