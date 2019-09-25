«Добро пожаловать в новый век возможностей, где у вас есть возможность быть убитым». Владимир Зеленский выступил в ООН

Многие из вас слышали украинского оперного певца , но больше вы никогда его не услышите — и вот причина [показывает пулю]. Она стоит 10 долларов, и на нашей планете это стоимость человеческой жизни. Таких историй тысячи, таких пуль миллионы — добро пожаловать в двадцать первое столетие, век возможностей, где у вас есть возможность быть убитым. В современном мире больше нет чужой войны, и мнение, что вас это все не касается, может стать роковым. Украина отказалась от ядерного оружия, потому что мы думали, что все мы строим новый мир — где тебя уважают за дела, а не за ядерные боеголовки. В итоге в этом «новом мире» мы потеряли часть территории и ежедневно теряем своих граждан. Международные механизмы контроля небезупречны и нуждаются в обновлении. С трибуны ООН всегда слышны громкие обещания, но нужно, чтобы они подкреплялись делами, поскольку в мире, где жизнь стоит 10 долларов, слова не стоят вообще ничего. В течение всего времени существования человечество развивалось, но одно остается неизменным — в 2019 году противоречия между народами все еще решаются ракетами. . Мы должны бороться за новую человеческую ментальность, где не будет места агрессии, гневу и ненависти.

Полностью выступление Зеленского можно посмотреть здесь.

Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Timothy A. Clary / AFP / Scanpix / LETA