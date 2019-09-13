Санкции против России нельзя отменять, это налог ради мира. Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги, а мы теряем людей. С возвращением Крыма сложная ситуация, но мы будем бороться за него. И не только словами, у нас есть несколько идей, как решить вопрос. Я буду доволен, если на границе с Россией будут миротворцы, но я не хочу, чтобы это было по сценарию Абхазии или Приднестровья. Мы готовим новые списки на обмен, об этом будем договариваться в . С США у нас прекрасные отношения, я благодарен им за . Трамп постоянно поздравлял меня с какими-то победами, мы встретимся с ним где-то в сентябре.

Выступление Владимира Зеленского на форуме «Ялтинская европейская стратегия» пересказано по материалам ТАСС и УНИАН.

Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Omar Marques / SOPA Images / LightRocket / Getty Images